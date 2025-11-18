بث مباشر.. مباراة الإمارات والعراق «الحاسمة» في ملحق كأس العالم 2026

يخوض منتخب الإمارات، اليوم الثلاثاء، مباراة حاسمة لحجز بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، عندما يحل ضيفاً على نظيره العراقي (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، على استاد مدينة البصرة الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج.

وسيكون هناك سيناريو واحد فقط لتأهل المنتخب الإماراتي بعد التعادل ذهاباً في أبوظبي (1-1)، إذ لا يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الملعب، ففي حال انتهت المباراة بالتعادل بأي نتيجة بعد 90 دقيقة، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، على أن يتقدم الفائز إلى الملحق القاري الفاصل، في مارس المقبل، وسيتم من خلاله تحديد المقعدين الأخيرين في كأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

"الإمارات اليوم" ستنقل مجريات المباراة لحظة بلحظة عبر الرابط التالي..

بانتظار صافرة الحكم الياباني الحكم الدولي الياباني يوسوكي أراكي..