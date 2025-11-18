فريق الإمارات للدراجات يمدد عقد "اختصاصي السرعة والتسلق"

مدّد الدراج البرتغالي جواو ألميدا، المساعد الأول للنجم السلوفيني تادي بوغاتشار، عقده مع أفضل فريق في العالم حتى نهاية العام 2028، بحسب ما أعلن الثلاثاء فريق الإمارات.

بعمر السابعة والعشرين، يُعدّ اختصاصي السرعة والتسلق في آن من أهم الدراجين في العالم، إذ أحرز عام 2025 طواف الباسك، طواف روماندي وطواف سويسرا. كما حل وصيفا في طواف إسبانيا في سبتمبر وراء الدنماركي يوناس فينغيغارد.

ولدى فريق الإمارات الذي انضم إلى صفوفه عام 2022، يعد ألميدا المساعد الأول لبوغاتشار، بطل طواف فرنسا أربع مرات، في المراحل الجبلية، حيث حل رابعا في عام 2024 في مشاركته الأولى، قبل أن يضطر للانسحاب هذا العام اثر سقوطه.

قال ألميدا في بيان لفريقه تعليقا على تمديد عقده "أنجزنا الكثير من الأمور سويا في السنوات الأخيرة، لكني أشعر بأن المستقبل سيكون أفضل".