كوزمين: سنواجه تحديات كبيرة.. وسنقاتل حتى النهاية

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية الأبيض للقاء نظيره العراقي، خلال المواجهة التي ستجمع المنتخبين اليوم على استاد مدينة البصرة، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن المنتخب سيقاتل حتى النهاية للحفاظ على فرصته في التأهل إلى المونديال، ومشيراً إلى أن المنتخب سيواجه تحديات كبيرة، من بينها الحضور الجماهيري الكبير من قبل الجمهور العراقي في المباراة، ومشدداً على أنه سعى لتجهيز المنتخب للمباراة بأفضل صورة ممكنة تحسباً لمتغيرات اللقاء.

وأضاف كوزمينو خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقدو أمس، في استاد مدينة البصرة في العراق: «كلا المنتخبين بحاجة إلى حسم المباراة وحصد بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة، والأمور باتت حالياً واضحة لكل من المنتخبين، وبالتأكيد فلن يسعد أحد في حالة عدم الفوز»، وأكمل: «المنتخب حظي باستقبال أكثر من رائع في العراق، وأتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً في المباراة»، ووجّه كوزمين رسالة للجمهور، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب سيقدمون كل ما عندهم، وأن المنتخب سيعطي كل ما لديه في المباراة.