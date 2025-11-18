«الأبيض» يواجه «سيناريو واحداً» في استاد البصرة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم تحدياً كبيراً عندما يحلّ ضيفاً على نظيره المنتخب العراقي، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة البصرة، في مواجهة مصيرية وحاسمة في إياب الملحق الآسيوي ضمن الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ورغم أن مهمة «الأبيض» لن تكون سهلة في التفوق على المنتخب العراقي على أرضه ووسط جمهوره، فإنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة، لكنها تتطلب القتال في الملعب، واللعب بقوة وشراسة طوال الـ90 دقيقة.

وسيكون هناك سيناريو واحد فقط لتأهل المنتخب الإماراتي بعد التعادل ذهاباً في أبوظبي (1-1)، إذ لا يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الملعب، ففي حال انتهت المباراة بالتعادل بأي نتيجة بعد 90 دقيقة، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، على أن يتقدم الفائز إلى الملحق القاري الفاصل، في مارس المقبل، وسيتم من خلاله تحديد المقعدين الأخيرين في كأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُعدّ المباراة اختباراً جديداً للمدرب الروماني، أولاريو كوزمين، ومدى قدرته على تغيير الصورة الأخيرة التي بدا عليها المنتخب ولم تكن مُرضية، ويأمل «الأبيض» الإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد انتظار دام نحو 35 عاماً منذ 1990 في إيطاليا.

وسعى الجهاز الفني للمنتخب خلال التدريبات الأخيرة إلى معالجة الأخطاء الدفاعية التي دفع المنتخب ثمنها غالياً خلال مباراة الذهاب، ما مكن المنتخب العراقي من الوصول مبكراً إلى شباكه بتسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب علي الحمادي بعد مرور 10 دقائق فقط، قبل أن يدرك «الأبيض» التعادل عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 18.

ويتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب تغييرات محدودة، لاسيما على صعيد الخط الخلفي، لتعزيز الجانب الدفاعي بعد الهفوات التي صاحبت مباراة الذهاب.

وسيراهن كوزمين على الوجوه ذاتها التي خاضت اللقاء الماضي، مع إمكانية إحداث تغيير في خطة وطريقة اللعب، من حيث المبادرة بالهجوم والضغط المستمر على المنافس، لإرباكه وإحداث ثغرات في دفاعه ومن ثم الانقضاض عليه.

تدريب ختامي

وأنهى المنتخب تحضيراته للمباراة بعدما أدى، أمس، مرانه الرئيس والختامي على استاد مدينة البصرة، وقبلها أدى حصتين تدريبيتين في أبوظبي قبل السفر إلى العراق، واطمأن الجهاز الفني على الجاهزية العالية للاعبيه.

دعم جماهيري

ويتوقع أن يحظى «الأبيض» بدعم جماهيري كبير في مدرجات ملعب البصرة، بعدما وفر اتحاد الكرة الإماراتي ثماني طائرات لنقل الجمهور مجاناً إلى البصرة، في إطار حملة تقودها رابطة مشجعي المنتخب، لحشد أكبر عدد من الجماهير في هذه المهمة التاريخية الصعبة.

وفي الجانب الآخر، فإن منتخب أسود الرافدين، الذي يقوده المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، والذي عزز صفوفه أخيراً بضم بعض العناصر، مثل سعد ناطق ومحمد جواد وعمار محسن، يراهن على عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقاء، بعدما نجح في إنهاء مباراة الذهاب في أبوظبي بالتعادل.

حكم ياباني

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الياباني يوسوكي أراكي لإدارة المباراة.