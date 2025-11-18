مدرب العراق: أراهن على 65 ألف مشجع.. والمباراة صعبة

وصف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، مباراة منتخبه أمام منتخب الإمارات اليوم بالمهمة والصعبة، مشيراً إلى أنه يراهن على وجود نحو 65 ألف مشجع في المدرجات لدعم «أسود الرافدين».

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد أمس: «الحضور الجماهيري الكبير سيصعّب من مهمة منتخب الإمارات في الملعب»، مؤكداً أن «الجمهور العراقي اللاعب رقم 12 في الملعب».

وأضاف: «قمت منذ مباراة الذهاب الأخيرة في أبوظبي بمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التركيز على المباراة».

وتابع: «المنتخب قدم أداءً جيداً أمام منتخب الإمارات في أبوظبي، وأبلغت اللاعبين بضرورة المحافظة على مستوى الأداء نفسه طوال الـ90 دقيقة»، وشدد أرنولد على أن لاعبي المنتخب في كامل الجاهزية للمباراة من الناحية الفنية والذهنية والتكتيكية، وكشف مدرب منتخب العراق أن لديه أربعة أو خمسة لاعبين تعرضوا للإصابة في الفترة الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه أكد جاهزية فريقه في حال ذهبت المباراة إلى الحسم بركلات الترجيح.