منصور بن محمد يشهد ختام النسخة الثانية من بطولة «دبي بريميير بادل»

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، ختام النسخة الثانية من بطولة «دبي بريميير بادل P1» في مجمع حمدان الرياضي، التي شارك فيها رياضيون عالميون وسط حضور جماهيري كثيف.

وبعد أسبوع من المنافسات المحتدمة في مباريات رفيعة المستوى شهدت حضوراً جماهيرياً غير مسبوق، فاز أوغستين تابيا وأرتورو كويلو بلقب الرجال، بينما فازت كلوديا فرنانديز وبيا غونزاليس بلقب السيدات.

وشهدت النهائيات مباريات اشتعلت فيها المنافسة والحماسة، حيث حضر حشد غفير من الجماهير بلغ عدده 7562 مشجعاً في مجمع حمدان الرياضي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم الكؤوس للأبطال برفقة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وأُقيمت هذه البطولة بتنظيم شركة غالوب غلوبال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة، واتحاد الإمارات للبادل تنس.

وشهدت بطولة هذا العام تحوّلاً جذرياً في المجمع، إذ تم تحويل المسبح الأولمبي الداخلي المكوّن من 10 مسارات بالكامل إلى ملعب بادل يتسع لـ8000 متفرج، ليصبح بذلك أكبر ملعب داخلي للبادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمن الملعب بشكله الجديد أربعة ملاعب احترافية، وزادت سعته الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المشجعين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غالوب غلوبال ومدير بطولة «دبي بريميير بادل P1»، إيفان موديا: «ارتقت بطولة (دبي بريميير بادل P1) إلى مستوى غير مسبوق هذا العام ظهر جلياً في الصالات المزدحمة والحماسة الجماهيرية الهائلة، ويُمثّل تحويل مجمع حمدان الرياضي إلى أكبر ملعب داخلي للبادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دليلاً على إمكانات إمارة دبي عندما يلتقي الطموح بالابتكار».

وجمعت بطولة هذا العام مواهب دولية رائدة من مختلف بطولات بريميير بادل، ما يعكس الانتشار العالمي السريع لهذه الرياضة، ومكانة دبي وجهة استثنائية للأحداث الرياضية الدولية.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته بطولة «دبي بريميير بادل P1» هذا العام، من المقرر أن تعود البطولة العام المقبل لتواصل أداء دورها المؤثر باعتبارها فعالية رائدة في الشرق الأوسط، ومحطة رئيسة في بطولة بريميير بادل العالمية.

