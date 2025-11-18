152 يوماً عاشها الشارقة مع ميلوش بلا أي بصمة

طوى نادي الشارقة لكرة القدم صفحة المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، بعدما أعلن عن إنهاء عقده بالتراضي، وتكليف عبدالمجيد النمر بتولي تدريب الفريق الأول، حيث عاش النادي 152 يوماً عجافاً مع المدرب الصربي منذ توليه المهمة في 17 يونيو الماضي وحتى إقالته أول من أمس، من دون أن يترك أي بصمة فنية تُذكر، بل إن الفريق شهد في عهده تراجعاً كبيراً سواء من حيث النتائج أو المستوى الفني، وافتقد شخصيته، وغابت عنه روح الأداء الجماعي القوي، الذي عُرف به بعدما تُوِّج أخيراً بطلاً لدوري أبطال آسيا للأندية، في عهد مدربه السابق الروماني أولاريو كوزمين.

ورغم الاستقطابات المهمة التي قام بها نادي الشارقة، منذ بداية الموسم الحالي، بضم عدد من اللاعبين البارزين، من بينهم الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، والألباني راي ماناج، ومواطنه فيتا فيتاي، إلا أن ميلوش أخفق في تشكيل توليفة قوية للفريق الذي ظهر بأداء باهت منذ بداية الموسم، وأصبح يتعرض لهزائم متتالية في جميع المسابقات، سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو كأس رئيس الدولة أو كأس رابطة المحترفين، وكذلك دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وشهدت الساعات الماضية - التي أعقبت الخسارة الكبيرة، التي تعرض لها الشارقة أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) - نقاشات مكثفة بين إدارة النادي وميلوش، أسفرت عن إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، كون عقد المدرب يمتد لموسمين حتى 2027.

ولم يكن قرار إقالة ميلوش مفاجئاً لجمهور الشارقة، بل كان متوقعاً في ضوء النتائج السلبية للفريق خلال الفترة التي تولى فيها تدريبه، منذ يونيو الماضي، خلفاً للمدرب السابق كوزمين الذي انتقل إلى تدريب المنتخب.

وتعرض ميلوش لانتقادات كثيرة سواء من الجمهور الشرقاوي أو المحللين الفنيين، كونه لم يستطع أن يضع بصمته الفنية مع الفريق، على الرغم من أنه جاء لتدريب الشارقة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الوصل وحفر اسمه في ذاكرة «الإمبراطور» بفوزه معه بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة.

وقاد ميلوش الشارقة في 15 مباراة رسمية، خسر في ثماني مباريات، وفاز في خمس، وتعادل في مباراتين.

وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين يحتل الفريق مركزاً متأخراً (الـ11) برصيد سبع نقاط فقط، فقد خاض الشارقة سبع مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر في أربع مباريات، واستقبلت شباكه تسعة أهداف بينما سجل ثمانية.

وودّع الشارقة مسابقة كأس رئيس الدولة مبكراً بعد خسارته أمام فريق يونايتد (أحد فِرَق الدرجة الأولى) في دور الـ16، وبات الفريق حالياً مهدداً بالخروج كذلك من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد خسارته الكبيرة أمام العين، وكذلك بات أيضاً مهدداً بالخروج من دوري أبطال آسيا النخبة، بعدما خاض أربع مباريات فاز في مباراة واحدة فقط على الغرافة القطري وتعادل في واحدة أمام السد القطري، بينما خسر مباراتين أمام تراكتور الإيراني واتحاد جدة السعودي.

