صدارة «الصالات» في قبضة البطائح

استعاد فريق البطائح صدارة الترتيب العام لدوري الصالات، بعد فوزه المثير على مضيفه شباب الأهلي (6-3)، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة، وأُقيمت المباراة في الصالة المغطاة لنادي شباب الأهلي.

واستفاد البطائح من نتيجة الفوز، إضافة إلى الخسارة التي تعرض لها فريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي أمام خورفكان، في افتتاح الجولة الخامسة بنتيجة (3-4).

وفي مباراة أخرى، فاز دبا الحصن على اليرموك (6-3).

وبهذه النتائج أصبح رصيد البطائح 12 نقطة من خمس مباريات، يليه فريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي بتسع نقاط من أربع مباريات، ثم خورفكان بسبع نقاط، وكلباء ودبا الحصن ولكل منهما ست نقاط، وأخيراً اليرموك من دون رصيد.

من جهته، وصف مدرب نادي البطائح عدنان الهولي الفوز بـ«المهم جداً»، لكونه أعاد فريقه للصدارة التي يستحقها قياساً على المردود الفني الذي يقدمه الفريق، على حد تعبيره.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الحالي صعب جداً، وأستطيع أن أقول إن خمسة فرق تتنافس على لقب البطولة، وسيكون لكل نتيجة تأثير إيجابي أو سلبي، لذلك نحرص على استثمار كل نقطة في المنافسات».

وتابع: «طموحنا مواصلة العمل التدريبي وتقديم المباريات بشكل لائق، ونثمّن دعم وجهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، ونعمل كأسرة واحدة لنحافظ على مكانة الفريق المعروفة عنه».