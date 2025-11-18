لوكا: نتائج النصر لا تعكس مستواه.. وقادرون على العودة أمام شباب الأهلي

كشف لاعب النصر، الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، عن استيائه من خسارة فريقه أمام شباب الأهلي 1-2 في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مشدداً على أن نتائج «العميد» في الموسم الحالي لا تعكس مستواه، ومؤكداً أن الفريق مازال يمتلك حظوظ التأهل، في مباراة الإياب يوم 29 الشهر الجاري، على استاد آل مكتوم.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم» عقب المباراة: «كانت مباراة جيدة من الطرفين، مواجهة مفتوحة وفيها الكثير من الفرص. أشعر أننا كنا أفضل في الشوط الثاني، وحتى في الشوط الأول بدأنا بشكل جيد قبل الخطأ الفردي، وشباب الأهلي فريق قوي ويمارس ضغطاً كبيراً، ورغم ذلك أنا سعيد بالأداء، لكن غير سعيد بالنتيجة».

وعن جاهزيته البدنية بعد الإصابة، أوضح اللاعب أنه عاد أخيراً بعد غياب طويل، وأضاف «عانيت من إصابة وابتعدت لمدة ستة أسابيع بسبب مشكلة في عضلة الساق.. اللعب 90 دقيقة اليوم بعد هذه الفترة لم يكن سهلاً، لكني أتمنى أن أكون أفضل مع مرور المباريات».

وتحدث لوكا عن الفترة الصعبة التي يمر بها النصر وغياب الانتصارات لفترة كبيرة، قائلاً: «لا أعتقد أن مدة الغياب كبيرة بهذا الشكل، لكننا عانينا بالفعل غيابات وصعوبات وعدم توفيق في بعض المباريات، بالتأكيد لدينا نتائج سلبية متتالية، لكن الآن معظم اللاعبين عادوا، وأتمنى أن نبدأ في تقديم كرة أفضل وتحقيق نتائج أفضل».

وعن مواجهة الإياب، قال لوكا: «النصر قادر على التعويض.. المباراة مازالت مفتوحة، النتيجة 2-1 ليست كبيرة، وسنلعب على أرضنا. سنستعد جيداً ونعالج الأخطاء، ونحضّر جيداً، وأتمنى أن نفوز ونتأهل».

واختتم قائلاً بثقة: «لدينا الإيمان بأنفسنا، ومع عودة اللاعبين أعتقد أننا قادرون على العودة».

ويعيش النصر فترة صعبة هذا الموسم، بعدما تراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى خروجه من كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام بني ياس، ما وضع الفريق تحت ضغط كبير لاستعادة نتائجه الإيجابية.

ويستعد «العميد» لمواجهة الظفرة في الجولة الثامنة من الدوري الجمعة المقبل، في مباراة يأمل من خلالها تحسين مساره، قبل خوض إياب ربع النهائي أمام شباب الأهلي.