سيغرت: القوة الذهنية أساس الفوز أمام الجميع سواء الضعفاء أو الأقوياء

قال المدرب الكرواتي، بيتر سيغرت، الذي قاد منتخب طاجيكستان لإقصاء المنتخب الوطني من ثُمن نهائي كأس آسيا 2023 في قطر، إن ضعف القوة الذهنية كان عاملاً حاسماً في تفويت الفرصة الذهبية للتأهل المباشر إلى كأس العالم لكرة القدم، سواء بالخسارة أمام قطر أو من خلال تعقيد المهمة بعد أن اكتفى «الأبيض» بالتعادل 1-1 مع العراق في ذهاب الملحق، قبل موقعة الإياب مساء اليوم في البصرة.

وقال سيغرت المعروف بأسلوبه التحفيزي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «لقد شاهدت المباراة، من وجهة نظري يجب أن تكون قوياً ذهنياً بما يكفي للفوز في مواجهة المنافسين الأضعف منك والأقوى منك أيضاً، وهذه عملية مهمة للغاية، ومن الضروري أن يكون المدرب قوياً ذهنياً، ويتمتع بالشخصية التي تسمح له بتعليم الفريق منذ اللحظة الأولى معنى الاحترام، وعدم فقدان التركيز».

وقال المدرب، المولود في كرواتيا والمقيم في ألمانيا منذ 55 عاماً، إن «ضعف القوة الذهنية أسهم في الخروج بنتيجة التعادل غير الجيدة أمام العراق، وتعقيد المهمة»، لكنه أكد أن «كل السيناريوهات لاتزال ممكنة»، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن «الحارس خالد عيسى قدّم أداء كبيراً، وأن قرار استمراره أساسياً كان خياراً صائباً».

وأشار سيغرت إلى أن الانضباط الذهني عنصر حاسم في المنتخبات الكبرى، وقال: «هذا ما نُسميه في كرواتيا وألمانيا عقلية الفائز.. خذ مثلاً كرواتيا، الدولة الصغيرة (3.8 ملايين نسمة فقط) التي تأهلت مجدداً إلى كأس العالم 2026، لأن لاعبيها يتطورون في أندية أوروبية قوية، ويتعلمون من مدربين كبار، وألمانيا نموذج في هذا الجانب أيضاً، فهي دولة رياضية جبارة، خصوصاً في كرة القدم».

وأوضح المدرب الكرواتي أن كرة القدم - خلافاً للرياضات الفردية كالسباقات والتنس - لعبة جماعية تتطلب إدارة مزيج متنوع من اللاعبين داخل الفريق الواحد، وقال: «لديك لاعبون مختلفون تماماً، ويجب جمعهم في ملعب واحد، مع فهم عميق لضرورة احترام المنافس مهما كان حجمه».

وأضاف سيغرت مستنداً إلى خبرته الممتدة لأكثر من 41 عاماً في الملاعب الألمانية بين فِرَق الشباب والهواة والمحترفين: «من اللحظة الأولى يجب تعليم اللاعبين احترام الخصم، وعندما لا تحترم المنافسين الأضعف ستخسر أمامهم، وعندما تمنح الكبار الاحترام ذاته ستكون الهزيمة صعبة للغاية، والقوة العقلية أساس الفوز أمام الجميع، سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء».

