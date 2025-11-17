مدرب العراق يراهن على 65 ألف مشجع أمام منتخب الإمارات.. ويمنع لاعبيه من استخدام مواقع التواصل

وصف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، مباراة منتخبه أمام منتخب الإمارات غداً الثلاثاء بالمهمة والصعبة، مشيراً إلى أنه يراهن على وجود نحو 65 ألف مشجع في المدرجات لدعم "أسود الرافدين".

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عُقد اليوم الاثنين: "الحضور الجماهيري الكبير سيصعّب من مهمة منتخب الإمارات في الملعب"، مؤكداً أن "الجمهور العراقي اللاعب رقم 12 في الملعب".

وأضاف: "قمت منذ مباراة الذهاب الأخيرة في أبوظبي بمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التركيز على المباراة".

وتابع: "المنتخب قدم أداءً جيداً أمام منتخب الإمارات في أبوظبي، وأبلغت اللاعبين بضرورة المحافظة على نفس مستوى الأداء طوال الـ90 دقيقة".

وشدد أرنولد على أن لاعبي المنتخب في كامل الجاهزية للمباراة من الناحية الفنية والذهنية والتكتيكية، مؤكداً أنه أبلغ اللاعبين بأهمية التركيز الذهني كونه أهم سلاح في المباراة.

وكشف مدرب منتخب العراق أن لديه أربعة أو خمسة لاعبين تعرضوا للإصابة في الفترة الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه أكد جاهزية فريقه في حال ذهبت المباراة إلى الحسم بركلات الترجيحية.

وأشار مدرب المنتخب العراقي إلى أنه قام بمراجعة أداء المنتخب خلال مباراة الذهاب الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مؤكداً أن المنتخب لم يلعب مدافعاً أمام منتخب الإمارات.