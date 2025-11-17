خالد عيسى: جاهزون لأي «سيناريو» في «مباراة العمر» أمام العراق

قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم خالد عيسى إن كل السيناريوهات واردة خلال مباراة المنتخب أمام نظيره المنتخب العراقي غداً الثلاثاء، مؤكداً أن «كرة القدم عبارة عن جزئيات صغيرة وأخطاء لكن من المهم تحسين الأداء والتحسب لاي سيناريو قد يحدث خلال المباراة»، مشدداً على أن هدف «الأبيض» واضح بتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة في ملحق كأس العالم 2026، واصفاً المباراة بأنها «مباراة العمر بالنسبة للاعبين».

وأضاف خالد عيسى خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «في مثل هذه المباريات ستكون هناك تفاصيل صغيرة وفيها لاعبين على مستوى عالي ولذلك لابد أن نكون جاهزين لاي سيناريو في المباراة وحق مشروع للمنتخبين بالعمل من أجل الفوز».

وشدد خالد عيسى أن المدرب كوزمين يملك خبرة كبيرة لاحتواء أي شيء قد يحدث، مؤكدا ثقتهم الكبيرة كلاعبين في إمكاناتهم وبأنهم سيقدمون كل ماعندهم خلال المباراة.

وطالب خالد عيسى الجمهور بأهمية تشجيع المنتحب طوال الـ 90 دقيقة.