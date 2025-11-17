كوزمين: المنتخب حظي باستقبال أكثر من رائع في العراق.. وسنقاتل على التأهل حتى النهاية

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية الأبيض للقاء نظيره العراقي خلال المواجهة التي ستجمع المنتخبين غداً الثلاثاء على استاد مدينة البصرة، في الملحق الآسيوي ضمن الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن المنتخب سيقاتل حتى النهاية للمحافظة على فرصته في التأهل إلى المونديال، مشيراً إلى أن المنتخب سيواجه تحديات كبيرة، من بينها الحضور الجماهيري الكبير من قبل الجمهور العراقي في المباراة، مشدداً على أنه سعى لتجهيز المنتخب للمباراة بأفضل صورة ممكنة تحسباً لمتغيرات اللقاء.

وأضاف كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم الاثنين في استاد مدينة البصرة في العراق: «كل من المنتخبين بحاجة إلى حسم المباراة وحصد بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة. الأمور باتت حالياً واضحة لكل من المنتخبين، وبالتأكيد فإنه لن يكون هناك أحد سعيداً في حالة عدم الفوز».

وأكمل: «المنتخب حظي باستقبال أكثر من رائع في العراق، وبالنسبة للمنتخب أتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً في المباراة».

ووجه كوزمين رسالة للجمهور، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب سيقدمون كل ما عندهم، وأن المنتخب سيعطي كل ما لديه في المباراة.