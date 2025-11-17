رئيس رابطة مشجعي الأبيض لـ«الإمارات اليوم»: جمهورنا سيكون غفيراً في البصرة مع توفير 8 طائرات مجانية

قال رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، فهد المنصوري، إن الجمهور الإماراتي بدأ في التوافد إلى مدينة البصرة العراقية، وذلك استعداداً لمساندة المنتخب خلال مباراته المرتقبة أمام العراق غداً الثلاثاء في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الحضور الجماهيري سيكون كبيراً في المدرجات، لاسيما بعد زيادة اتحاد الإمارات لكرة القدم لعدد الطائرات المجانية المخصصة لنقل الجمهور إلى ثمانٍ بدلاً من خمس، لتسهيل وجود الجماهير في المدرجات بكثافة ومساندة المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة في مشواره من أجل التأهل إلى كأس العالم»، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة قام بتوفير أعلام وشالات بكميات كبيرة ستوزع للجمهور الذي سيتواجد في المباراة».

وأضاف: «نتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة وإلى اتحاد الكرة على دعمهم اللامحدود والكبير، فهذه المبادرات بتوفير طائرات مجانية لنقل الجمهور إلى العراق أمر ليس غريباً على اتحاد الكرة، خصوصاً أن المنتخب يمر بمرحلة مهمة جداً، خصوصاً أن الظروف لم تسعف المنتخب لكي يتأهل إلى كأس العالم مباشرة عبر الملحق المؤهل منذ البداية».

وشكر المنصوري اتحاد الكرة العراقي على تسهيل الأمور الخاصة بتواجد الجمهور الإماراتي في العراق للوقوف مع منتخب بلده.