البصرة تستقبل جمهور الإمارات بعبارة «قلب واحد» قبل المباراة الحاسمة في ملحق كأس العالم

استقبلت البصرة العراقية الجمهور الإماراتي الذي بدأ يتوافد على المدينة للوقوف خلف المنتخب الوطني في مباراة الإياب، والتي ستقام في استاد النخلة الدولي ضمن الملحق الأخير المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026.

وانتشرت في شوارع العراق لافتات ترحيبية كبيرة على طول الطريق الممتد نحو مطار البصرة الدولي وباتجاه المدينة الرياضية وفي شوارع أخرى.

وضمت اللافتات صوراً لبعض لاعبي الأبيض الإماراتي إلى جانب لاعبين من منتخب أسود الرافدين، وربطتها عبارة "قلب واحد"، وتنوعت العبارات الترحيبية في مختلف المناطق، ومنها "حياكم الله" وعبارات جميلة أخرى.

من جهة أخرى، احتفى عدد كبير من الجمهور العراقي بلاعبي المنتخب الوطني وجمهوره من خلال تقديم باقات الورد والترحيب بهم على طريق مطار البصرة الدولي في الطريق إلى محل إقامتهم.

