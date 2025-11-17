مصدر في الاتحاد الآسيوي لـ«الإمارات اليوم»: سيناريو واحد لتأهل الإمارات أمام العراق

قال مصدر مسؤول في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لـ «الإمارات اليوم» إنه لا يتم تطبيق قاعدة الهدف بهدفين خارج الملعب في تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026.

وأوضح المصدر: «الاتحاد الآسيوي اعتمد الآلية لفضّ التعادل في مباراة الملحق الآسيوي بين منتخبي الإمارات والعراق، إذ أنه في حال انتهت مباراتا الذهاب والإياب بينهما بالتعادل في مجموع النتائج، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين خلال مباراة الإياب التي ستقام في ملعب البصرة الدولي، وتتألف الأشواط الإضافية من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، وتشكل جزءاً أساسياً من زمن المباراة الثاني».

وأضاف: «في حال استمرار التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي، تُحسم المباراة بركلات الترجيح وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قوانين اللعبة لتحديد المنتخب المتأهل».