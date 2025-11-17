بعد تأهل الكونغو.. مشوار الإمارات أو العراق في الملحق العالمي

تشهد رحلة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 مرحلة حساسة مع اكتمال نصف العدد المطلوب، حيث ضمن ثلاثة منتخبات حتى الآن وجودهم في هذا المسار وهم الكونغو وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة، فيما تتنافس تسعة منتخبات أخرى على المقاعد الأربعة المتبقية.

ويجري تصنيف الفرق المشاركة في الملحق بحسب ترتيبها في تصنيف "فيفا"، بحيث تخوض المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً مواجهات نصف نهائية يحددها نظام القرعة، بينما يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى المباراة النهائية. ويتأهل الفائز في كل من النهائيين إلى نهائيات كأس العالم.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن جاءت من ثلاث قارات مختلفة، إذ حسمت الكونغو مقعدها بعدما استقرت في مركز يضعها بين التصنيف 56 أو 57، كما ضمنت بوليفيا تأهلها وهي في المركز 76، إضافة إلى كاليدونيا الجديدة التي تشغل مركزاً متأخراً في القائمة العالمية برقم 149.

وباتت حسابات المرحلة المقبلة أكثر تعقيداً مع اقتراب منتخبي العراق والإمارات من حسم بطاقة الملحق الآسيوية، وهي مواجهة شبه مؤكدة بالنظر إلى ترتيبهما في التصنيف، حيث يتواجد العراق في مركز مشابه للكونغو، بينما يحتل المنتخب الإماراتي المركز 64.

ورغم أن هوية ممثل آسيا باتت شبه محسومة، إلا أن طريق هذا المنتخب نحو النهائي يظل معلقاً بنتائج قارة أخرى، وهي اتحاد أميركا الشمالية.

ويعتمد التأهل المباشر للنهائي بالنسبة للعراق أو الإمارات على وضع منتخبي بنما وكوستاريكا في الجولة الأخيرة من التصفيات، إذ إن تأهلهما مباشرة إلى كأس العالم دون الحاجة إلى الملحق سيكون عاملاً إيجابياً للمنتخبات العربية. في هذه الحالة، لن يضطر ممثل آسيا لخوض نصف النهائي وسيتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، ما يمنحه أفضلية رياضية ونفسية كبيرة.

أما السيناريو الأصعب فيتمثل في ذهاب بنما أو كوستاريكا إلى الملحق العالمي. هذا الوضع يعني أن أحدهما سيشغل مكاناً في مواجهة نصف النهائي، وبالتالي سيضطر ممثل آسيا إلى خوض مباراة إضافية قبل الوصول إلى النهائي.

ويرى مراقبون أن مواجهة فريق من أميركا الشمالية في نصف النهائي قد تكون أكثر تعقيداً من الناحية التكتيكية، خصوصاً أن المنتخبات القادمة من تلك المنطقة تملك خبرة طويلة في مباريات الملحق وحساباته الخاصة.

وتشير التوقعات إلى أن نتائج الجولة الأخيرة في مجموعة بنما وكوستاريكا ستحدد بشكل مباشر شكل مسار التأهل الآسيوي، حيث تتجه الأنظار إلى تفاصيل الترتيب ونقاط الفريقين قبل مواجهة الحسم.