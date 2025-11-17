البصرة تعطل الدوام الرسمي استعدادا لإستقبال الجمهور في مباراة الإمارات والعراق

قررت إدارة محافظة البصرة، منح إجازة رسمية لجميع الجهات الحكومية والتعليمية يوم غد الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري وذلك بهدف توفير الفرصة لتشجيع منتخب أسود الرافدين في مباراة الإياب التي ستقام مع "الأبيض" الإماراتي في الدور الآسيوي الأخير والمؤهل للملحق العالمي إلى كأس العالم 2026.

وقالت المحافظة في إعلان رسمي إنه تقرر تعطيلَ الدوامِ الرسمي في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لإتاحةِ الفرصة أمام الجمهور لدعمِ وتشجيعِ منتخب أسود الرافدين في مباراة الإياب بعد أن انتهت مباراة الذهاب (1-1) والتي أقيمت في إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي الخميس الماضي .

وأكدت إدارة المحافظة أن قرارَ التعطيل يأتي بسبب الزخمِ الجماهيري الكبير والحرص على توفيرِ أجواءٍ مناسبة لدعم المنتخب العراقي.