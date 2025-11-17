الشارقة ينهي تعاقده مع المدرب ميلوش ميليوييفتش بالتراضي

أعلن نادي الشارقة لكرة القدم إنهاء عقد المدرب الصربي ميلوش ميلوييفتيش بالتراضي وتكليف عبد المجيد النمر بتولي تدريب الفريق الأول ، علما أن النمر كان قد تولى أخيرا منصب مشرف الفريق الأول.

وجاء قرار إقالة ميلوش الذي كان متوقعا في اعقاب النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الحالي التي كان أخرها الخسارة أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب في كأس رابطة المحترفين " كٍأس مصرف أبوظبي الإسلامي".

وقاد ميلوش الذي تولي تدريب الشارقة في يونيو الماضي خلفا للمدرب الروماني أولاريو كوزمين ، الشارقة في 15 مباراة رسمية خسر في 8 مباريات وفاز في 5 وتعادل في مباراتين.