منصور بن محمد يتوِّج فيتزباتريك بلقب «دي بي ورلد».. وماكلروي بـ «السباق إلى دبي» للغولف

توَّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي فيتزباتريك بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف، للمرة الثالثة في مسيرته، كما توَّج سموّه الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب موسم «السباق إلى دبي»، للمرة السابعة في مسيرته، ليختتم موسم 2025 بنجاح كبير.

جاء ذلك في ختام البطولة التي شارك فيها أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، التي أقيمت جولتها الختامية، أمس، في ملاعب عقارات جميرا للغولف.

حضر مراسم التتويج نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ «دي بي ورلد» العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، ورئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» عبدالله الهاشمي، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، والرئيس التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» للغولف، غاي كينينجز، ورئيس مجموعة الجولة الأوروبية للغولف، إيرك نيكولي.

وبإحراز لقب البطولة، حقق فيتزباتريك انتصاره الثالث في نهائي جولة دي بي ورلد، بعد نسختَي 2016 و2020، بعدما حسم المواجهة الفاصلة أمام روري ماكلروي في لحظات حاسمة شهدت إثارة كبيرة حتى الضربة الأخيرة، وتمكن اللاعب الإنجليزي من إنهاء جولته الختامية بـ66 ضربة من دون أخطاء، رافعاً رصيده إلى 18 ضربة تحت المعدل ليضع الضغط على الأقرب إليه في المنافسة.

وفي لحظة درامية سجّل ماكلروي إيغل في الحفرة الأخيرة ليفرض جولة فاصلة، إلا أن خطأه في الضربة الأولى، التي انتهت في منطقة العقاب، سمح لفيتزباتريك بحسم اللقب عبر بار صامت أكّد قوته الذهنية وهدوءه في اللحظات الحاسمة، ومع ذلك نجح النجم الإيرلندي الشمالي في تحقيق هدفه الأهم بنيل لقب السباق إلى دبي للسنة الرابعة على التوالي، والسابعة في مسيرته، مقترباً خطوة إضافية من رقم الأسطورة كولن مونتغومري (ثمانية ألقاب).

وجاء كلٌّ من تومي فليتوود، ولودفيغ أوبيرغ، وراسموس نيرغارد-بيترسن، ولوري كانتِر في المركز الثالث المشترك عند (-17)، بعد منافسة قوية استمرت على مدار أربعة أيام.

وقال اللاعب فيتزباتريك عقب فوزه: «هذا اللقب يعني لي الكثير، لم أرتكب أي خطأ اليوم، ولعبت واحدة من أفضل جولاتي هذا العام، أنا فخور جداً بما حققته، وبالدعم الكبير من فريقي وعائلتي وأصدقائي خلال الفترات الصعبة، إن إنهاء الموسم بهذه الطريقة أمر استثنائي».

أما ماكلروي فعبّر عن سعادته بتحقيق لقب السباق إلى دبي، قائلاً: «شعرت بأنني قدمت أسبوعاً رائعاً، وكنت قريباً من الفوز اليوم، لكنني راضٍ تماماً عن الطريقة التي لعبت بها، ولقب السباق إلى دبي يبقى مهماً بالنسبة لي، وهو مكافأة على العمل والجهد طوال العام».