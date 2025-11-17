ميريل: فخور بلاعبي الوصل رغم التعادل مع الجزيرة

أكد مدرب الوصل، السويدي مسعود ميريل، أن «الإمبراطور» قدم مباراة قوية أمام الجزيرة، أمس، معرباً عن فخره بأداء اللاعبين في المباراة الأولى التي يقود فيها الفريق، على الرغم من التعادل من دون أهداف في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وقال ميريل في مؤتمر صحافي: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، واللاعبون قدموا الأداء المطلوب منهم، والمباراة كانت سريعة من الفريقين، وفي الشوط الثاني تطلّب الأمر أن يكون الأداء أقوى بدنياً من اللاعبين».

أما بالنسبة إلى قيادته الفريق للمرة الأولى، فقال: «أعرف 60% من لاعبي الوصل من خلال عملي السابق مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، بينما يحتاج بقية اللاعبين إلى المزيد من الوقت من أجل التأقلم على طريقة اللعب».

وفي ما إذا كانت أولوية الوصل هي المنافسة على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب الخروج من كأس رئيس الدولة، وخسارة الفريق للعديد من النقاط في الدوري، قال: «أعلم تماماً ما هي طموحات فريق الوصل، ونحن نلعب من أجل الفوز في أي مباراة نخوضها، لذلك تفكيرنا حالياً منصب على مباراتنا المقبلة أمام عجمان في الدوري».

وأعرب المدرب السويدي عن سعادته بتوليه تدريب الوصل، وقال: «أقود فريقاً كبيراً يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، ونأمل أن يتحسن الأداء في المباريات المقبلة، إذ ينتظرنا عمل كبير، وسنعمل في الفترة المقبلة على تطوير الأداء، وليس شرطاً أن يتم تغيير طريقة اللعب، ولكن الأهم هو أن يقدم الفريق أداءً جيداً من خلال مجموعة اللاعبين الموجودين في صفوفه».

وكان حارس المرمى محمد الوالي قد قاد الوصل إلى التعادل مع الجزيرة، في مباراة كانت متوسطة المستوى، إذ غابت الخطورة على المرميين، بينما حصل الجزيرة على ركلة جزاء بعدما عرقل الحارس محمد الوالي اللاعب نيكولا فوكيتش، لكنه تألق وتصدى للكرة التي سددها اللاعب سيمون بانزا (59).