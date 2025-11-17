كورنادو: لسنا راضين عن تراجع الشارقة.. وعلينا تصحيح المسار

أكّد لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، أن الفريق غير راضٍ عن المستوى الحالي، مشدداً على أن «الملك» بحاجة إلى تصحيح المسار بعد الهزيمة أمام العين في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وتُعدّ الخسارة الثامنة للفريق هذا الموسم.

وقال كورنادو لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق منذ بداية الموسم لم يقدم المستوى المطلوب، وهذا يتطلب من جميع اللاعبين العمل بجد لتحسين الأداء، وإعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي».

وأضاف: «ليس الأمر مقتصراً على مباراة العين فقط، بل يمتد طوال الموسم، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة».

وسجل كورنادو هدف الشارقة الوحيد بالمباراة في الدقيقة 88، مؤكداً أهمية دور اللاعبين أصحاب الخبرة في قيادة الفريق نحو تحسين الأداء العام.

وتطرق كورنادو إلى مواجهة الإياب أمام العين، وقال: «الخسارة (1-3) في ملعبنا تجعل مباراة الإياب صعبة، ويجب علينا التركيز لتقديم أفضل أداء».

ووصف كورنادو أداء الفريق أمام العين بأنه كان مزيجاً بين الجيد والسيئ، مع فترات تفوق فيها الشارقة وأخرى تفوق فيها المنافس، مشدداً على «ضرورة تقييم الوضع بدقة والعمل على تصحيحه سريعاً».

ويمر الشارقة بمرحلة صعبة في الموسم الحالي، بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، إذ ودّع مسابقة كأس رئيس الدولة على يد فريق الدرجة الأولى يونايتد بركلات الترجيح، ويحتل المركز الـ11 على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط فقط، متأخراً بفارق 12 نقطة عن العين (المتصدر) مع مرور سبع جولات، وأخيراً الخسارة أمام العين في كأس رابطة المحترفين واحتمالية الخروج من المنافسة على لقب المسابقة، ما يعطي مؤشراً إلى أن الفريق في طريقه للخروج من الموسم دون أي بطولة، على الرغم من امتلاكه لاعبين مميّزين أجانب ومواطنين دوليين.