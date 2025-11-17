الفرص المهدرة تزعج مدرب النصر.. وسوزا: المواجهة لاتزال مفتوحة                   

أعرب مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، عن أسفه للخسارة التي تلقاها فريقه أمام شباب الأهلي بنتيجة (1-2)، أمس، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مشيراً إلى أن الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في الشوط الأول كلّفت الفريق الكثير أمام خصم يتمتع بجودة عالية وخبرة كبيرة في مثل هذه المباريات.

وسجّل هدفَي شباب الأهلي نجمه ماتيوس ليما في الدقيقتين 12 و24، فيما أحرز هدف النصر عبدالله توريه (14). وقال يوكانوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «ارتكبنا أخطاء مؤثرة في الشوط الأول أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، وهذا منح المنافس أفضلية واضحة، وفي الشوط الثاني عدنا إلى أجواء المباراة، وكنا قادرين على تسجيل هدف التعادل، لكن المشكلة الأزلية التي ترافق النصر منذ فترة طويلة هي إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، وهي نقطة تحتاج إلى تدخل وعلاج سريع»، وأضاف: «الأمر السيّئ هو خسارة مباراة مهمة في هذا الدور، لكن الجانب الإيجابي أننا مازلنا نملك مباراة عودة نستطيع من خلالها تدارك الموقف والقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل التأهل».

وتابع مدرب النصر أن تركيز فريقه سيتجه الآن إلى مواجهة الظفرة في الدوري قبل التفكير في مباراة الإياب، قائلاً: «علينا أولاً التحضير جيداً لمباراة الظفرة، لأنها مهمة في مسارنا بالدوري، وبعدها سنبدأ التفكير في العودة أمام شباب الأهلي. مازال كل شيء ممكناً، وسنقاتل حتى النهاية».

من جهته، أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه قدّم أداءً جيداً، ونجح في التعامل مع مراحل المباراة المختلفة أمام منافس يمتلك جودة كبيرة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي: «حققنا فوزاً مهماً أمام فريق كبير مثل النصر، المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً بعد التغييرات التي أجراها النصر في الشوط الثاني، والتي نجح من خلالها في العودة إلى أجواء اللقاء وتقديم مستوى قوي»، وأضاف: «لا توجد نتيجة مطمئنة في كرة القدم، والمواجهة لاتزال مفتوحة».

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين، في مباراة الإياب على استاد آل مكتوم، يوم 29 الشهر الجاري.