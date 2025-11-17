رسالة من «التلميذ» كانافارو إلى «الأستاذ» كوزمين: ستنجح في المهمة

قدّم مدرب المنتخب الأوزبكي لكرة القدم، الإيطالي فابيو كانافارو، دعمه الكامل لأستاذه، الروماني أولاريو كوزمين، الذي بدأ معه خطواته الأولى في عالم التدريب قبل أكثر من عقد، خلال فترة عملهما معاً في نادي شباب الأهلي عام 2013، مؤكداً ثقته بقدرته على قيادة المنتخب الوطني لتجاوز منتخب العراق، غداً، في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال كانافارو، في المؤتمر الصحافي عقب فوز أوزبكستان على مصر بهدفين نظيفين، ضمن بطولة العين الدولية، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول ما يريد قوله لأستاذه كوزمين قبل المواجهة المصيرية: «أنا متأكد من أنه لا يحتاج إلى أي نصيحة، فهو أحد مدربي النخبة، وما أنا متأكد منه هو أنك ستنجح في هذه المهمة».

وأضاف كانافارو، المتوّج بكأس العالم 2006 مع «الآزوري»، أنه شاهد مواجهة المنتخب الوطني مع العراق، وقال: «لقد تابعت المنتخب، وشاهدت اللاعبين، وأدرك أن الموقف صعب حالياً بالنسبة للمنتخب، آمل أن ينجح المنتخب الإماراتي في الوصول إلى كأس العالم 2026، ومتيقّن من قدرة كوزمين على تحقيق ذلك».

ويُعدّ كانافارو أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، وقد أنهى مسيرته، في يوليو 2011، بقميص شباب الأهلي، بعد معاناة مع إصابة في الركبة، مختتماً مسيرة امتدت أكثر من 20 عاماً مع أكبر الأندية، من بينها ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان، إلى جانب تتويجه باللقب العالمي، وجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2006.

وعقب الاعتزال عمل سفيراً ومستشاراً فنياً لشباب الأهلي، قبل أن يبدأ تجربته التدريبية الأولى مساعداً لأولاريو كوزمين عام 2013، وعبّر كانافارو عن اعتزازه بتلك المرحلة قائلاً: «كان من المهم بالنسبة لي أن أبدأ مسيرتي التدريبية تحت قيادته».

وعن الفروق بين الماضي والحاضر في الكرة الإماراتية، قال: «لقد تغيّرت الأمور بين الفترة السابقة والوقت الحالي بكل تأكيد، ولا مجال للمقارنة، الآن هناك عدد كبير من اللاعبين الأجانب الذين أصبحوا قادرين على المشاركة مع المنتخب الوطني، وهي إمكانية تُسهم في تحسين جودة المنتخب».

وتابع حديثه عن تجربته الحالية: «كرة القدم تغيّرت كثيراً، فكل اتحاد وطني يعمل على تنفيذ مشروع مختلف، اخترتُ تولي تدريب المنتخب الأوزبكي، لأنه عمل على صناعة جيل شاب وموهوب محلياً، شاهدتُ طريقة عمله وكان الأمر مميزاً».

واختتم فابيو كانافارو حديثه بشفافية حول تجارب النجاح والإخفاق: «على سبيل المثال، عملت في الصين وكانت تجربة غير جيدة، وفي بعض الأحيان تنجح الأمور، وفي أحيان أخرى لا، وفي حال التأهل إلى المونديال يتم الاحتفاء بالتجارب التي قادت إلى ذلك، بينما في حال الإخفاق يبدأ الجميع بالانتقاد».

من جهة أخرى، تُختتم منافسات كأس العين الدولية للمنتخبات، وذلك بمباراة تحديد المركز الثالث بلقاء مصر والرأس الأخضر في الساعة 8:00 مساء اليوم، في حين يلتقي المنتخب الأوزبكي نظيره الإيراني على اللقب في المواجهة التي ستقام في الساعة 8:00 مساء غد.

