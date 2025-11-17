عتيق: شباب الأهلي صحّح أخطاءه الفنية قبل مواجهة كاظمة في «سلة غرب آسيا» اليوم

أكد المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، سعيد عتيق، أن الجهاز الفني عمل على مدار الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء الدفاعية، وغياب التركيز الهجومي في الدقائق الحاسمة التي أدت، الخميس الماضي، إلى الخسارة أمام الشارقة بنتيجة (106-110) محلياً، في لقاء وصفه بـ«البروفة المهمة» استعداداً لاستحقاق الفريق، اليوم، أمام مضيفه كاظمة الكويتي، في الجولة الثالثة من ذهاب دوري مجموعات (سوبر غرب آسيا) عن المنطقة الخليجية.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «ركز الجهاز الفني على تحسين آليات الإغلاق الدفاعي الذي يضمن القدرة على التعامل مع لاعبي كاظمة الذين يمتازون بسرعة الاختراق من العمق، جنباً إلى جنب مع سرعة تدوير الكرة فيما بينهم، للاستفادة من نسب النجاح المرتفعة نسبياً لهم في الرميات الثلاثية».

ويبحث شباب الأهلي وكاظمة عن تعزيز مركزهما على سلم الترتيب، وفك الشراكة التي تجمعهما في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وأضاف عتيق: «عملنا في التدريبات الأخيرة على تصحيح الجوانب السلبية، حيث أفقدتنا التركيز الهجومي في الدقائق الحاسمة أمام الشارقة، وضرورة عدم التسرع في إنهاء الهجمات أمام كاظمة، والتركيز على اللعب من العمق أمام فريق يمتلك أفضلية نسبية من حيث عاملي الأرض والجمهور».

وتابع: «مواجهتنا أمام كاظمة هي الخامسة التي تجمعنا في (دوري سوبر غرب آسيا)، بعدما اتسمت المواجهات الأربع الماضية في النسختين الأخيرتين بالندية وتقارب المستوى، إذ تبادلنا الفوز في مواجهتين ومثلهما خسارة، ولطالما ابتسمت مباريات الذهاب في وجه (فرسان دبي) والفوز بنتيجتي (91-86) و(85-80) على التوالي، قبل أن يتمكن كاظمة من العودة بنتائج الإياب على أرضه بواقع (98-86) و(91-83)».

وعن غيابات الفريق، قال عتيق: «نتجه إلى لقاء كاظمة وسط احتمالية عدم مشاركة صانع ألعاب الفريق سعيد مبارك، الذي تعرّض لإصابة خفيفة في مباراتنا الأخيرة أمام الشارقة، وفي حال منحنا الجهاز الطبي الضوء الأخضر، سيتم الدفع به إلى أرضية الملعب».

يُذكر أن فريقَي شباب الأهلي وكاظمة يخوضان مباراتهما في ثالثة الجولات برصيد فوز وخسارة لكلا الفريقين، بعدما حققا الفوز على المحرق البحريني، وجاء لـ«فرسان السلة» في الجولة الماضية مطلع الشهر الجاري بنتيجة (89-87)، وسبقه كاظمة بانتصاره على المحرق في الجولة الافتتاحية منتصف الشهر الماضي بواقع (95-81).

في المقابل، تلقى الفريقان الهزيمة أمام اتحاد جدة المتصدر، بتعثر شباب الأهلي في الجولة الافتتاحية أمام الفريق السعودي بواقع (88-94)، وتكرار كاظمة الأمر ذاته في الجولة الماضية بخسارته أمام الاتحاد (81-92).