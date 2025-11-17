سهيل بن بطي: «مواهب السباحة» محطة استراتيجية لصناعة جيل جديد من الأبطال

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن «بطولة المواهب الأولى للسباحة تمثل خطوة استراتيجية محورية في مسيرة بناء جيل رياضي تنافسي قادر على تمثيل الإمارات عالمياً»، مشيراً إلى أن «البطولة تُعد نموذجاً عملياً للعمل الوطني المشترك في مجال اكتشاف وتطوير المواهب».

واختُتمت، أمس، في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، منافسات البطولة، بمشاركة أكثر من 850 سباحاً وسباحة من أكثر من 90 جنسية، بتنظيم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وذلك بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، ورئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال الشيخ سهيل بن بطي لـ«الإمارات اليوم»: «هذه البطولة تشكّل لبنة أساسية في منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب في مختلف الألعاب، وبناء مسار تنموي يستند إلى رؤية الإمارات لخلق جيل رياضي مستدام. نحن لا نبحث فقط عن أبطال للمنافسة، بل عن منظومة قادرة على إنتاج المواهب بشكل منهجي ومدروس».

وأضاف: «بطولة المواهب للسباحة تُعد مشروعاً تطبيقياً متقدماً ضمن برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وتعكس تكامل الجهود بين وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضات المائية ونادي أبوظبي للرياضات المائية. وجود لجنة فنية عالمية تشرف على تقييم السباحين يمنح الحدث بُعداً تطويرياً يتجاوز مجرد التنافس».

واختتم: «المشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات تعكس مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية، والبطولة ستكون منصة رئيسة لاختيار أفضل السباحين وضمّهم إلى برامج رعاية طويلة الأمد».