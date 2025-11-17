بيمينتا: سنقاتل في البصرة من أجل بطاقة كأس العالم

أكد لاعب المنتخب الوطني، لوكاس بيمينتا، أن «الأبيض» لم يفقد الأمل في التأهل إلى «الملحق العالمي» من تصفيات كأس العالم 2026، مشدداً على أن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على العراق في لقاء الإياب، غداً، على ملعب البصرة الدولي.

وقال بيمينتا لـ«الإمارات اليوم» إن منتخب الإمارات سيخوض اللقاء وليس أمامه خيار آخر غير تحقيق الفوز، موضحاً: «سنخوض 90 دقيقة أخرى بعدما تعادل المنتخبان في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما في أبوظبي، والحظوظ متساوية، رغم أفضلية خوض العراق المباراة على ملعبه وأمام جمهوره».

وأضاف: «نعلم أن المباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة منتخب العراق، ولكن في النهاية هي مباراة تجمع 11 لاعباً من منتخب الإمارات أمام العدد نفسه من اللاعبين في الفريق المنافس».

وأشار إلى قوة منتخب العراق، وقال: «المباراة بالتأكيد لن تكون سهلة، حيث نلعب أمام منافس قوي، وظهر ذلك في مباراة الفريقين بأبوظبي، ولكننا في الوقت نفسه نثق بقدراتنا، حيث إن المنتخب الوطني يضم في صفوفه لاعبين لديهم إمكانات كبيرة، ولديهم القدرة على التعامل مع الحماسة الكبيرة التي سيخوض بها المنافس اللقاء بمساندة جمهوره».

وأردف: «كنا نرغب في تحقيق نتيجة أفضل في لقاء الذهاب، حيث لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، بينما تحسن الأداء في الشوط الثاني وصنعنا أكثر من فرصة، ولكن لم يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز، ولا مجال حالياً للتفكير في المباراة الماضية، وعلينا التركيز على مواجهة الإياب فحسب، وأن نقدم كل ما لدينا لتحقيق الانتصار».

وقال: «نعلم منذ البداية أن المباراة الثانية ستكون في العراق، وهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، لكن من يريد التأهل عليه أن يكون مستعداً للعب في أي مكان، لقد انتهت المباراة الأولى في أبوظبي بالتعادل، وهناك مباراة ثانية ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى الدور المقبل».

وتحدث عن المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين، وقال: «كل لاعب في المنتخب يشعر بالمسؤولية، فعندما ترتدي قميص المنتخب الوطني فإنك تحمل حلم بلد بأكمله، وأنا فخور بتمثيل وطني، وسعيد بالثقة التي منحني إياها الجهاز الفني.. واجبي أن أقدم كل ما أملك في الملعب وأن أساعد الفريق على تحقيق هدفه».

وأكمل: «الانضمام إلى المنتخب دائماً ما يكون حلماً لأي لاعب، وأنا أعيش هذا الحلم بكل تفاصيله، سواء في اللحظات الجميلة أو الصعبة، ونحن الآن في مرحلة تحتاج إلى تماسك الجميع، وسنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل، وسنحاول اللعب بثقة، وتقديم كرة قدم قوية تليق باسم المنتخب الوطني».

وأضاف: «الإيمان بقدرتنا على التأهل لم يتغير رغم الصعوبات، وسنبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق، لأننا نعلم أن الفوز في هذه المباراة سيكون نقطة تحول في طريقنا نحو المونديال، وعلينا أن نظهر شخصيتنا في الملعب، وأن نثبت أننا نستحق أن نكون بين الكبار».