المنتخب يؤدي تدريبه الرئيس في البصرة اليوم

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، حصته التدريبية الرئيسة والأخيرة على استاد مدينة البصرة، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة مع نظيره المنتخب العراقي، غداً، في مباراة الإياب ضمن الملحق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، علماً بأن بعثة المنتخب كانت قد وصلت إلى البصرة أمس قادمة من أبوظبي، وذلك من أجل التحضير الجيد للمباراة من الجوانب كافة، والتعوّد على اللعب في الملعب الذي ستقام عليه هذه المباراة الحاسمة والمصيرية بالنسبة لـ«الأبيض» الذي يسعى إلى العودة إلى الدولة حاملاً بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، بعدما أهدر فرصة ذهبية في التأهل المباشر إلى كأس العالم عبر الملحق الأخير الذي أقيم في الدوحة.

وستحدّد نتيجة المباراة المقبلة المنتخب المتأهل عن قارة آسيا إلى الملحق العالمي، الذي سيقام في المكسيك مارس المقبل، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب في أبوظبي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، إلى العمل على جاهزية اللاعبين التامة من الجوانب الفنية والبدنية والذهنية والتكتيكية، وكذلك الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، وذلك على ضوء الحالة البدنية لكل لاعب، خصوصاً أن مباراة الذهاب الأخيرة في أبوظبي كشفت للجهاز الفني بعض الثغرات الفنية التي تحتاج إلى تدخّل وعلاج سريع، لاسيما على صعيد الدفاع، وكذلك الخط الأمامي الذي يحتاج إلى تقوية، كون المنتخب ليس أمامه سوى الفوز فقط في مباراة غد، وحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم.

وعلى صعيد المنتخب العراقي، فقد انتظم في تدريبات يومية، وشهدت صفوفه بعض التغييرات، بعدما استدعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، عدداً من اللاعبين لخوض مباراة الإياب غداً، من بينهم سعد ناطق وعمار محسن ومحمد جواد.

وقال لاعب المنتخب العراقي سعد ناطق، في تصريحات إعلامية للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم العراقي: «إن المنتخب العراقي يعتمد بنسبة أكثر من 50% على حضور الجمهور العراقي للملعب ودعم المنتخب»، واصفاً «المباراة بالمفصلية في مسألة تأهل منتخب بلده إلى كأس العالم».

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عيّن طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الياباني يوسوكي أراكي لإدارة المباراة.

