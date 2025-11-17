فريق الحبتور بطل «جولة نوفمبر» للبولو

تُوِّج فريق الحبتور للبولو، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بطلاً لجولة شهر نوفمبر ضمن دوري الحبتور للبولو (هانديكاب 6 جول)، بفوزه المستحق على فريق الفيصل بقيادة الأمير سلطان الفيصل بنتيجة 6-4، في المباراة النهائية، ونجح فريق الحبتور في تسجيل هدف مبكر عبر نجم المباراة سانتوس أريارتي لتجنّب سيناريو المواجهة السابقة، لكن الفيصل عاد سريعاً بتعديل النتيجة، بفضل لاعبه طارق الحبتور، وفي الشوط الثاني، تمكن الحبتور من إنهائه متقدماً 3-2 وتغيّر مجرى اللقاء في الشوط الثالث، بعدما فرض الأمير سلطان الفيصل أسلوباً دفاعياً محكماً حدّ من خطورة سانتوس، قبل أن يضيف فريقه الهدف الرابع، محققاً التقدم الأول له.

ومع بداية الشوط الرابع، ارتفعت وتيرة المنافسة بين الجانبين بحثاً عن الحسم، لكن سانتوس عاد ليفرض كلمته بالتعاون مع الشيخة علياء آل مكتوم، ليشكّلا ثنائياً مؤثراً، أدى إلى تسجيل هدفين متتاليين حسما المواجهة لمصلحة فريقهما والتتويج باللقب.

وعقب المباراة، توّج رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «إيفزا»، مارتن بيدرسون، فريق الحبتور بطلاً، وفريق الفيصل وصيفاً، ونال فريق تيتان المركز الثالث بفوزه على «خليفة تي في سي» بنتيجة 7-4.5، كما حصد سانتوس أريارتي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال المهر لافيينا كانسيون جائزة أفضل خيل.