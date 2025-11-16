تعادل الوصل مع الجزيرة.. والوالي يؤجل الحسم إلى زعبيل

قاد حارس المرمى محمد الوالي الوصل إلى التعادل مع الجزيرة من دون أهداف في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، اليوم الاحد، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، حيث يقام لقاء الإياب 30 الجاري على استاد زعبيل في الوصل.

وقدم الفريقين مباراة متوسطة المستوى، حيث غابت الخطورة على المرميين، بينما حصل الجزيرة على ركلة جزاء بعدما عرقل الحارس محمد الوالي، اللاعب نيكولا فوكيتش، ولكن حارس الوصل تألق وتصدى للكرة التي سددها اللاعب سيمون بانزا (59)، لتنتهي المباراة بالتعادل.