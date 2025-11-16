بحضور قايدي.. شباب الأهلي يقهر النصر ويقترب من نصف نهائي الرابطة

ظهر النجم الإيراني مهدي قايدي للمرة الثانية هذا الموسم بقميص النصر بعد غياب طويل بسبب الإصابة، إلا أن عودته لم تكن كافية لتجنّب خسارة فريقه أمام شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، في مباراة شهدت إثارة كبيرة خاصة في ربع الساعة الأول.

ورغم مشاركة قايدي وتحركاته التي منحت النصر حلولاً هجومية إضافية، فإن الفريق واجه صعوبات في إيقاف انطلاقات شباب الأهلي التي كانت أكثر خطورة وفاعلية، ما جعل المباراة تميل لصالح أصحاب الأرض خلال شوطها الأول.

المباراة بدأت بشكل قوي، حيث تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 12 عبر ماتيوس ليما الذي استغل خطأ دفاعيًا، راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك.

بعدها بدقيقتين فقط، عاد النصر سريعًا عن طريق عبدالله توريه الذي سجل هدف التعادل بمهارة بعد انفراد صريح، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 14.

لكن ليما عاد ليخطف الأنظار مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 24 بعد هجمة منظمة وتمرير عرضي من بالا ليضع كرة سهلة في المرمى، معلنًا تقدم فريقه للمرة الثانية.

في الشوط الثاني، حاول النصر العودة عبر تحركات كيفن أغوديلو وتوريه، إضافة إلى بحث قائدي عن تسجيل ظهوره بهدف، إلا أن الحارس حسن حمزة تألق في أكثر من مناسبة وأنقذ شباب الأهلي من فرص خطيرة.

اللقاء شهد أيضًا عودة اللاعب لوكا لتشكيلة النصر بعد غياب طويل، في حين شكّلت مشاركة قائدي مؤشرًا مهمًا لعودة اللاعب تدريجيًا إلى مستواه، رغم الخسارة.

وبهذه النتيجة، يدخل النصر مباراة الإياب على استاد آل مكتوم يوم 29 الشهر الجاري وهو مطالب بالفوز لتعويض خسارة الذهاب، بينما يضع شباب الأهلي قدماً في نصف النهائي.