حفاوة عراقية لافتة بالجماهير الإماراتية قبل موقعة البصرة الحاسمة

قبل يومين من إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، تشهد منصّات التواصل في العراق موجة كبيرة من التفاعل والترحيب بالجماهير الإماراتية المتوقع وصولها إلى البصرة لمساندة «الأبيض» في المواجهة المرتقبة أمام «أسود الرافدين» مساء الثلاثاء.

الحفاوة لم تكن شعبية فقط، بل جاءت أيضاً عبر خطوة رسمية لاقت إشادة واسعة؛ إذ وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجهات المعنية بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين، في مبادرة اعتبرها مستخدمون «تعكس الروح الأخوية بين البلدين وتؤكد جاهزية العراق لاستضافة الاستحقاقات الكبرى».

وتداول عراقيون عشرات المقاطع والمنشورات التي تُظهر استعدادات جماهيرية لاستقبال «الضيوف» من الإمارات، فيما أكدت رابطة المشجعين العراقيين جاهزيتها لتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للجماهير القادمة، وهي بادرة وجدت صدى واسعاً بين المتابعين الذين وصفوها بـ«الصورة الحضارية» للعراق الرياضي.

على الجانب الفني، يسود تفاؤل حذر لدى منتخب الإمارات بعد التعادل الإيجابي 1-1 في لقاء الذهاب في أبوظبي الخميس الماضي. وأكد مدرب المنتخب الوطني أولاريو كوزمين لـ«الإمارات اليوم» ثقته باللاعبين قائلاً: «سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ولا داعي للقلق».

في المقابل، عبّر مشجعون عراقيون عن ثقتهم بعودة الفريق وقدرته على الاستفادة من عاملي الملعب والجمهور في استاد البصرة الدولي «جذع النخلة»، حيث اعتبر كثيرون أن الأجواء الحماسية في الملعب قادرة على منح المنتخب دفعة معنوية مهمة في اللقاء الحاسم.