لافتات ترحيبية بمنتخب الإمارات وجمهوره في شوارع البصرة

احتفت مدينة البصرة العراقية بالمنتخب الإماراتي وجمهوره بنشر لافتات ترحيبية في شوارعها قبل اللقاء المرتقب بين "الأبيض" وأسود الرافدين"، الثلاثاء، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وانتشرت اللافتات الترحيبية في مختلف الشوارع المؤدية إلى مطار البصرة الدولي والمدينة الرياضية واستاد النخلة الدولي في البصرة، تزامناً مع الاحتفاء الذي حظي به "أسود الرافدين" وجمهور المنتخب العراقي في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وانتهت نتيجتها بالتعادل (1-1).

وأكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن "مختلف الجهات الرياضية وغيرها تستعد لاستقبال بعثة منتخب الإمارات وجمهوره قبل وبعد المباراة من خلال مبادرات مجتمعية عديدة، تزامناً مع الحفاوة التي حظي بها جمهور العراق في مباراة الذهاب".