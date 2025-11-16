شباب الأهلي يتحدى غياباته في «ديربي دبي» أمام النصر

تختتم اليوم مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بمواجهتين بارزتين، يتصدرهما «ديربي دبي» بين شباب الأهلي وضيفه النصر عند الساعة 16:50 مساءً على استاد راشد، فيما يلتقي الجزيرة مع ضيفه الوصل في مواجهة السهرة عند الساعة 19:30 مساءً على استاد محمد بن زايد.

ورغم غياب عدد من اللاعبين الدوليين عن صفوف شباب الأهلي بالتحديد في الديربي، فإن التاريخ يؤكد أن المواجهات تحتفظ دائمًا بطابعها التنافسي، بغض النظر عن ظروف الغيابات أو طبيعة المسابقة.

ويفتقد شباب الأهلي خمسة لاعبين دوليين أساسيين هم حمد المقبالي، جاستون سواريز، يحيى الغساني، سلطان عادل (المنتخب الوطني)، وسعيد عزت الله (منتخب إيران)، في المقابل، يغيب عن النصر مدافعه جستافو أليكس بعد استدعائه لقائمة المنتخب الوطني.

وتواجه الفريقان في 13 مباراة ضمن المسابقة، تعادلت كفة الانتصارات فيها بواقع 5 لكل فريق، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، ما يعكس حالة التوازن التي ميّزت لقاءاتهما.

وشهدت مبارياتهما السابقة تسجيل 40 هدفً، من بينها المواجهة التاريخية التي انتهت بالتعادل 5-5، والتي لا زالت هي إحدى أكثر المواجهات إثارة في تاريخ البطولة، علما بأن شباب الأهلي أحرز 21 هدفًا في شباك النصر، مقابل 19 هدفًا للأخير.

ويمتلك شباب الأهلي سجلًا مميزًا في الدور ربع النهائي، بعد خوضه 14 مباراة فاز في 9 منها وتعادل في 3 وخسر مرتين فقط، بينما خاض النصر العدد نفسه من المباريات، وحقق خلالها 5 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات.

الجزيرة × الوصل

يبدأ الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه باختبار صعب عندما يستضيف الوصل، في مباراة تجمع بين فريقين يمتلكان قوة هجومية واضحة وتاريخًا ثريا من المواجهات المباشرة في البطولة.

والتقى الطرفان سابقًا في 14 مباراة ضمن المسابقة، تفوّق الجزيرة في 7 منها مقابل 4 انتصارات للوصل، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، ما يمنح «فخر أبوظبي» أفضلية نسبية في مواجهاتهما.

ويمثل ملعب الجزيرة نقطة قوة مهمة للفريق، إذ فاز في آخر أربع مباريات خاضها على أرضه، كما لم يشهد تاريخه في البطولة أي تعادل على ملعبه.

وعلى مستوى الدور ربع النهائي، يمتلك الجزيرة سجلاً متوازناً بعد خوضه 12 مباراة فاز في 4 منها وتعادل في 3 وخسر 5، في حين تبدو نتائج الوصل أفضل نسبياً بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في 5 وتعرضه للخسارة في مناسبتين فقط.

واتسمت لقاءات الفريقين عبر المواسم الماضية بغزارة تهديفية لافتة، حيث شهدت تسجيل 56 هدفًا بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة؛ أحرز منها الجزيرة 34 هدفًا مقابل 22 هدفًا للوصل، ما يعكس الطابع الهجومي الراسخ في مواجهاتهما.