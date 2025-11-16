الأميركي بيرسون والسويسرية ديرون بطلا المحترفين في «ترايثلون دبي T100»

ظفر الأميركي مورغان بيرسون بلقب فئة الرجال، والسويسرية جولي ديرون بلقب السيدات، في منافسات المحترفين، للسباق الرئيس لبطولة ترايثلون دبي T100 العالمي، حيث أقيم السباق، أمس، بمشاركة ألمع نجوم العالم، لمسافة 100 كلم، بواقع 2 كلم سباحة، و80 كلم ركوب الدراجات الهوائية، و18 كلم جري.

وانطلق الرياضيون من جميرا 3، حيث أقيمت منافسات السباحة، من ثم ركوب الدراجات التي عبروا خلالها أبرز معالم دبي، قبل وصولهم إلى مضمار ميدان، من ثم الوصول إلى خط النهاية، بينما كان يظهر برح خليفة شامخاً في الأفق.

وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.

وجاء فوز بيرسون بفئة الرجال المحترفين، بعد اعتماد منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون، نتائج المتسابقين بعد اللفة السابعة تماشياً مع إرشادات الاتحاد الدولي للترايثلون في حالات عدّ اللفات ونظام التوقيت، وعلى صعيد الترتيب العام، حقق الألماني ميكا نودت المركز الثاني، فيما جاء الإيطالي غريغوري بارنابي في المركز الثالث.

وتألقت السويسرية جولي ديرون، العائدة من الإصابة، لتحرز المركز الأول في فئة السيدات المحترفات، وحلت بالمركز الثاني البريطانية كيت وو، وبالمركز الثالث البريطانية جيسيكا ليرمونث.

وتعني هذه النتائج أن المنافسة لاتزال مفتوحة على مصراعيها على لقبي بطل موسم «السباق إلى قطر» للرجال والسيدات، وذلك مع إقامة الجولة الختامية في قطر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، وذلك مع تقدم ديرون إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى قطر» بفضل هذا الانتصار في دبي.

ويحصل بطل الموسم على مبلغ 200 ألف دولار أميركي لكل من الرجال والسيدات، إضافة إلى الجوائز المالية المقدمة في بقية الجولات بإجمالي جوائز يتخطى 7 ملايين دولار تقدم للرياضيين على مدار الموسم.

سباق الترايثلون للهواة ينطلق اليوم

تتواصل فعاليات ترايثلون دبي اليوم، بإقامة سباق الترايثلون للهواة، الذي يشارك فيه أيضاً رياضي التحمل المقيم في دبي، غاني سليماني، الذي سيدخل التاريخ بإكماله سباقه الثلاثي لمسافة T100 للمرة 100 على التوالي، وهو إنجازٌ باهر سيُدخله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول شخص يُحقق هذا الإنجاز.

الدخول مجاني بالكامل للمشاهدين، حيث تُقدّم قرية الفعاليات في مضمار ميدان موسيقى حية، وفعالية القرية الإيرلندية المؤقتة، وشاحنات طعام، ومنطقة مخصصة للأطفال طوال عطلة نهاية الأسبوع.

نتائج سباق المحترفين للرجال

1- مورغان بيرسون (الولايات المتحدة) 3:06:17 ساعات

2- ميكا نودت (ألمانيا) 3:06:53

3- غريغوري بارنابي (بلجيكا) 3:07:41

نتائج سباق المحترفين للسيدات

1- جولي ديرون (سويسرا) 3:27:50 ساعات

2- كيت وو (بريطانيا) 3:31:03

3- جيسيكا ليرمونث (بريطانيا) 3:33:46