«المواي تاي» يحصد 3 ميداليات في ألعاب «التضامن الإسلامي»

حصد المنتخب الوطني للمواي تاي ثلاث ميداليات في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً بالعاصمة السعودية الرياض، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، وفضية، و8 برونزيات.

ونجح محمد مرضي في التتويج بذهبية وزن 65–70 كغم، في النهائي أمام اللاعب السعودي عامر العنزي، وحققت زينب بوحمادة فضية وزن 50–55 كغم، بعد مواجهة قوية أمام اللاعبة التركية جوليستان توران، بينما أحرز إلياس حبيب برونزية وزن 75–80 كغم، في نزاله أمام الأفغاني سعيد حميد سادات.

وأكد لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي محمد مرضي أن مشوار الذهب والصعود إلى منصة التتويج لم يكن سهلاً، وأضاف أن العزيمة والإصرار كانا السلاح الأهم، وأن الدافع الأكبر كان يتمثل في رؤية علم الإمارات مرفوعاً عالياً في هذا المحفل الرياضي الكبير.