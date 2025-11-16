فيدريكو يظفر بلقب كأس الوصل للقدرة في سيح السلم

فاز الفارس الأورغواياني فيدريكو فيرير بلقب سباق كأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 106 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الفارس فيدريكو اللقب على صهوة الفرس «بالميراس» المملوكة إلى إسطبلات العين للقدرة، حيث جاء في المركز الأول، بعدما حافظ على وجوده ضمن الفرسان الخمسة الأوائل في المراحل الأربع للسباق، إذ أنهى المرحلة الأولى في المركز الرابع بزمن قدره 1:16:30 ساعة، وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية بزمن بلغ 2:11:20 ساعة، وتراجع إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة بزمن قدره 2:57:12 ساعة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة مسجلاً زمناً قدره 3:33:23 ساعات.

وجاءت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثاني على صهوة الفرس «بيكنيك بارك باريسيان داون» المملوكة إلى إسطبلات زعبيل، بعدما احتلت المركز السادس في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:16:42 ساعة، وتقدمت إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن قدره 2:11:18 ساعة، وجاءت في المركز الثالث في المرحلة الثالثة بزمن بلغ 2:56:59 ساعة، واستعادت المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن بلغ 3:33:46 ساعات.

وحصل الفارس منصور الشدي على المركز الثالث ممتطياً صهوة الجواد «نيل بوي» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، إذ جاء في المركز التاسع في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:16:55 ساعة، وتراجع إلى المركز الـ10 في المرحلة الثانية بزمن بلغ 2:11:47 ساعة، وتقدم إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة بزمن قدره 2:57:37 ساعة، وأنهى السباق في المركز الثالث بتحقيقه زمناً قدره 3:33:47 ساعات في المرحلة الرابعة.