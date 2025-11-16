«رباح» يقبض على بطولة «السرعة» في ثاني سباقات «جبل علي»

توج الجواد «رباح» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب مصبح المهيري، أمس، بلقب بطولة السرعة «جائزة سلسلة سباقات جبل علي للسرعة»، التي أقيمت ضمن الشوط الخامس والرئيس، في ثاني سباقات موسم مضمار «جبل علي».

كما شهدت ثاني البطولات الرئيسة للسباق، البالغ إجمالي جوائز كل منها 120 ألف درهم، تتويج الجواد «برنس روز» المملوك لـ«أخمات رايسينغ»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بلقب الشوط السادس «كأس طيران الإمارات»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1800 متر.

وتضمن حفل السباق سبعة أشواط، بلغ إجمالي جوائزها 620 ألف درهم، خصص الأول منها للخيول العربية الأصيلة، مقابل ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافس على ألقابها 73 من خيرة الجياد المحلية والدولية.