مدربون عراقيون: عنصر المفاجأة سيكون حاضراً في لقاء البصرة

كشف مدربون عراقيون عن توقعاتهم بأن يلجأ مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، إلى أسلوب تكتيكي مختلف في مواجهة الإياب أمام المنتخب العراقي، المقررة بعد غدٍ الثلاثاء على استاد البصرة الدولي، ضمن الملحق الآسيوي الثالث المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026. وأشاروا إلى أن كوزمين فوجئ بالأسلوب الضاغط الذي لعب به المنتخب العراقي منذ الدقائق الأولى في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة البصرة أمطاراً غزيرة خلال اليومين المقبلين، وفقاً لنشرات الأخبار الجوية، ما يستدعي استعداد المنتخبين للتعامل مع الظروف المناخية المرتقبة.

وأكد المدربون العراقيون لـ«الإمارات اليوم» أن عنصر المفاجأة سيكون حاضراً في لقاء البصرة، مشيرين إلى أن مدرب المنتخب العراقي الأسترالي أرنولد، فوجئ بعدم إشراك كوزمين اللاعبين كايو لوكاس وكايو كانيدو وخليفة الحمادي وكوامي في التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات بمباراة الذهاب، مشيرين إلى أن التبديلات التي أجراها المدرب الروماني في الشوط الثاني كانت ناجحة وأرهقت الدفاع العراقي بشكل واضح.

وقال المدرب نزار أشرف: «اللاعب الإماراتي غير معتاد اللعب تحت ضغط عالٍ، لذلك بدا واضحاً أنه فوجئ بأسلوب الضغط الذي لعب به العراق، خصوصاً مع اعتماد طريقة 4-4-2».

أما المدرب سلام هاشم فقال: «كوزمين لم يُحسن قراءة إمكانات المنتخب العراقي قبل مباراة الذهاب، ما منح مدرب العراق الأفضلية للاستمرار بالطريقة نفسها. أتوقع أن يُدخل كلا المدربين تعديلات تكتيكية في مباراة الإياب لتأمين عنصر المفاجأة».

وفي السياق نفسه، قال المدرب ثائر جسّام: «الأسلوب الضاغط كان الحل الأنسب للمنتخب العراقي، ومنح لاعبيه سيطرة شبه كاملة. الأداء الإيجابي بقيادة أرنولد يؤكد أن المنتخب لم يتراجع، ومباراة الإياب ستكون صعبة مع حلول جديدة من أرنولد وكوزمين».

بدوره، قال المدرب جمال علي: «الإماراتيون غير معتادين الضغط العالي الذي فرضه العراق في أول 60 دقيقة. كوزمين بدا مرتاحاً بالخروج متعادلاً مع نهاية الشوط الأول، خصوصاً بعد الاندفاع الهجومي القوي للعراق».

وفي شأن آخر، انتقد المدربون تصريحات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عقب مباراة الذهاب، عندما وجّه اللوم للمدرب أرنولد بسبب استبداله مهاجم المنتخب وصاحب الهدف، علي الحمادي، بين شوطي اللقاء. وأوضحوا أن درجال لم يكن على دراية بأن التبديل جاء نتيجة الإصابة، مشيرين إلى أن تصريحاته جاءت في توقيت غير مناسب، خصوصاً مع اقتراب مواجهة الإياب وقلة الوقت المتاح للنقد أو التشويش. وأكدوا أن الدفع بالمهاجم أيمن حسين كان قراراً موفقاً، وأسهم في تعزيز دفاعات المنتخب العراقي خلال الثلث الأخير من المباراة أمام الضغط الهجومي القوي للأبيض الإماراتي.