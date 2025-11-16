منتخب مصر يعلن إصابة زيزو وحمدي ومحسن في بطولة العين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، إصابة أحمد مصطفى (زيزو) جناح الأهلي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي.

وشارك زيزو أساسياً في خسارة مصر 2-صفر أمام أوزبكستان، أول من أمس، باستاد هزاع بن زايد في قبل نهائي بطولة العين الدولية، قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 59، فيما دخل محسن بديلاً بعدها بتسع دقائق، ولم يشارك فتحي في المباراة.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه على الإنترنت «كشف محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الأول، عن التشخيص المبدئي لثلاثي منتخب مصر حمدي فتحي وزيزو وصلاح محسن».

وأضاف البيان أن فتحي يعاني إصابة في عضلات الساق، بينما تعرض زيزو لإصابة في الأوتار المحيطة بالركبة، ويعاني محسن إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وستلعب مصر أمام الرأس الأخضر، غداً الاثنين، في مباراة تحديد المركز الثالث في الدورة الودية التي تضم أيضاً إيران وأوزبكستان.

من جانبه، أرجع المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، الهزيمة أمام أوزبكستان إلى غياب بعض العناصر الأساسية، إضافة إلى عدم التركيز على التعلم من الأخطاء خلال المباريات الودية.