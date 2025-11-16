«الأبيض» في البصرة اليوم استعداداً لمباراة «الإياب».. التركيز على الفوز فقط

تغادر، اليوم، بعثة المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم إلى مدينة البصرة، استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي بعد غدٍ الثلاثاء على استاد البصرة الدولي، ضمن لقاء الإياب في الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب الوطني، أول من أمس، تحضيراته لمباراة الإياب بأداء حصة تدريبية في استاد محمد بن زايد بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي حرص على لقاء اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري قبل بداية المران، مطالباً اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الإياب، وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتدرب «الأبيض»، اليوم، في استاد مدينة زايد الرياضية قبل السفر إلى البصرة، وسيؤدي مرانه الرئيس في استاد البصرة غداً الإثنين، ويسبقه عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي التقديمي.

وكانت مباراة الذهاب في أبوظبي قد انتهت بالتعادل 1-1، ما صعّب مهمة «الأبيض» في لقاء الإياب، الذي لا خيار فيه سوى الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة، حيث ستحدد نتيجة المباراة المنتخب المتأهل عن قارة آسيا إلى الملحق العالمي الذي سيقام في المكسيك مارس المقبل.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلال التحضيرات في البصرة، على معالجة الثغرات التي ظهرت في مباراة الذهاب، خاصة الأخطاء الدفاعية التي سمحت للمنتخب العراقي بالتقدم قبل أن يدرك «الأبيض» التعادل عبر اللاعب لوان بيريرا، بجانب التركيز على تدريبات خاصة في النواحي الهجومية حيث يتطلع المنتخب للفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب.

وكان الجهاز الفني قد أعلن سابقاً ضم كل من حارس الشارقة عادل الحوسني ومدافع النصر غوستافو أليكس إلى قائمة المنتخب.

وتضم قائمة بعثة المنتخب الوطني اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، غوستافو أليكس، يحيى نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، محمد عوض الله.

دعم جماهيري

الجماهير ساندت «الأبيض» بقوة في مباراة العراق. تصوير: سالم خميس

أعلن اتحاد كرة القدم توفير خمس طائرات خاصة لنقل جماهير المنتخب إلى البصرة لمساندة المنتخب في هذه المواجهة المصيرية.

وأشار الاتحاد عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» إلى فتح باب التسجيل للجماهير اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر أمس السبت، على أن يُغلق مع اكتمال العدد المطلوب، بهدف تحقيق أكبر دعم جماهيري للأبيض، خلال مباراة الإياب التي ستحدد إمكانية تأهله إلى الدور المقبل في ملحق المونديال.