المغرب يرفع انتصاراته المتتالية القياسية إلى 17

عزّز المنتخب المغربي لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية القياسية ورفعها إلى 17، عندما تغلب على ضيفه الموزامبيقي 1-0، أول من أمس، على الملعب الكبير في طنجة، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في المملكة.

وسجل لاعب وسط جيرونا عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة. وبدأت سلسلة انتصارات المغرب في السابع من يونيو 2024، وكان يتقاسم الرقم القياسي السابق البالغ 15 انتصاراً مع منتخب إسبانيا الذي حقق هذه السلسلة خلال تتويجه بكأس أوروبا 2008، قبل أن تنتهي في يونيو 2009.

وكان الرقم القياسي السابق، وهو 14 فوزاً متتالياً، بحوزة فرنسا بين مارس 2003 وفبراير 2004.