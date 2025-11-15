ميلوش: التفاصيل الصغيرة أربكت الشارقة أمام العين

أكد مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلويفيتش، أن خسارة فريقه أمام العين على أرضه بنتيجة 1-3 في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أقيمت مساء اليوم السبت ليست أمراً جيداً، مشيراً إلى أن «الملك» دفع ثمن البداية السيئة في اللقاء.

وقال ميلوش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الشارقة لم يبدأ المباراة بشكل جيد، وهذه الحقيقة. واجهنا مشكلات في التفاصيل الصغيرة التي تراكمت منذ بداية الموسم، ورغم أنها بسيطة لكنها تؤثر بشكل كبير على أداء الفريق».

وأضاف: «في الشوط الثاني عدنا بشكل أفضل، ونجحنا في تسجيل هدف وكنّا قريبين من إضافة آخر، لكن المباراة اتجهت إلى نتيجة 3-1، وهذا هو واقع كرة القدم».

وشدد مدرب الشارقة على أن المواجهة لم تُحسم بعد، قائلاً: «لا تزال هناك مباراة أخرى في العين، وسنحاول تصحيح الأخطاء والاستعداد بأفضل صورة لمباراة الإياب».

