فلاديمير: العين استحق الفوز على الشارقة

قال مدرب العين الصربي فلاديمير إيفتش إن فريقه قدم مباراة جيدة واستحق الفوز على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت فريقه اليوم مع مضيفه الشارقة مساء اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وأضاف فلاديمير خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة «قدمنا أداء مميزا وسيطرنا على مجريات المباراة بشكل كبير وخلقنا فرصا عدة، لكن في الشوط الثاني لم نبدأ بشكل جيد، وهذه ليست المرة الأولى التي نبدأ فيها بهذه الطريقة، وهناك مباراة أخرى في العين يجب الاستعداد لها بشكل جيد».