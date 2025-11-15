العين يهزم الشارقة بثلاثية ويقترب من نصف نهائي كأس المحترفين

وضع فريق العين قدماً في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم، بعد أن تغلب على الشارقة خارج ملعبه 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الإمارة الباسمة، ضمن ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وفرض المغربي الحسين رحيمي، نفسه نجم اللقاء الأول، بعدما سجل هدفي الفوز للعين، اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 20 برأسية متقنة إثر متابعة لعرضية رافائيل رودريغيز، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، مستفيداً من تمريرة ساحرة من كودجو لابا وضعته أمام حارس الشارقة في مواجهة مباشرة.

وسيطر العين على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، مستفيداً من تراجع الشارقة الفني والخططي، والذي لم يتمكن لاعبيه من مجاراة الفريق الضيف خلال 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، حاول الشارقة تقليص الفارق، بعدما سنحت له عدة فرص، لينجح ايغور كورنادو من تسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة من خارج الصندوق «88»، الا أن ماتياس بالاسيوس عاد ووسع الفارق من جديد عبر ضربة ثابتة من خارج الصندوق «90+10».