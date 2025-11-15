«جرنين 99» يتألق بـ «ناموس» سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

ظفر القارب «جرنين 99» لمالكه علي عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، بـ «ناموس» الجولة الثانية لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والذي أقامه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم السبت، بنجاح كبير ومشاركة واسعة من 64 قاربشراعي نجحوا جميعهم في إكمال منافسات السباق من خط البداية وصولاً إلى خط النهاية.

وكان التنافس على أشده على طول مسار السباق، وبفوارق متقاربة للغاية بين القوارب المشاركة، وجاء في المركز الثانيالقارب «الطف 9» لمالكه محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، فيما حقق المركز الثالث القارب «الظفرة 125» للمالك والنوخذة محمد عبداللهالمرزوقي.

حضر مراسم التتويج وشارك في تتويج الفائزين خالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في السباق.

وهنأ خالد ابن دسمال، الحاصلين على المراكز الأولى، ووجه الشكر لجميع المشاركين في السباق والجهات الداعمة للفعاليات الرياضية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وقال: «تأتي إقامة الجولة الثانية لسباق السفن الشراعية لفئة 60 قدم، ضمن روزنامة فعاليات شاملة لمختلف الفئات والسباقات البحرية، والتي نحرص من خلالها على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم أبناء المجتمع، وتوفير الفرصة لهم للسير على خطى هذا النوع في السفن الشراعية، وإبراز قدراتهم والإبداع فيها، وهو ما تابعنها خلال مجريات هذا السباق تحديداً، الذي جاء متميزاً على كافة المستويات الفنية والتنافسية».

من جانبه أشاد محمد المري بالجهود والمستويات التي قدمها كافة المشاركين في هذا السباق الذي سريعاً بمجرياته وبأداء يترجم حرفية ومهارة المشاركين، مع حرصهم على الالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وقال: «قدم سباق السفن الشراعية فئة 60 قدم، للمرة الثانية واحدة من أروع الأجواء التنافسية في بحر دبي، وذلك بعد نجاح الجولة الأولى التي أقيمت قبل أسبوعين، حيث حرص المشاركون على تحسين الأزمنة الرقمية لهم، والاستفادة من تجربة المسار في الجولة الماضية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسق هذا السباق أيضاً، والتقارب الكبير بين المحامل حتى الوصول إلى خط النهاية».