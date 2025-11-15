اتحاد الكرة يرفع عدد الطائرات المخصصة لنقل الجماهير إلى البصرة إلى 8

قرر اتحاد كرة الإمراتي رفع عدد الطائرات المخصصة لنقل الجماهير الإماراتية لمؤازرة "الأبيض" في البصرة إلى 8 بدلاً من 5.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم السبت توفير 5 طائرات خاصة لجمهور «الأبيض» لمؤازرة المنتخب الوطني الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة يوم الثلاثاء المقبل في استاد البصرة الدولي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل ان يلعن اكتمال حجز مقاعد الطائرات الخمس.

ودعا الاتحاد الجمهور الراغب بالسفر إلى البصرة بالتسجيل عبر المنصات الرسمية، وأعلن أنه سيتم غلق باب التسجيل مع اكتمال العدد المطلوب، علماً أن الرحلة ستكون ذهاب وعودة في نفس اليوم.

وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد محمد بن زايد يوم الخميس الماضي بالتعادل 1-1.