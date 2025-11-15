خورفكان يتقدم مرتين والوحدة يسجل التعادل «القاتل» في كأس الرابطة

فرّط خورفكان في انتصار كان في المتناول، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام الوحدة، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم، والتي جمعتهما مساء السبت على استاد آل نهيان.

وبعد شوط أول خالٍ من الأهداف، تقدّم خورفكان مع بداية الشوط الثاني بهدف جاء بـ«نيران صديقة»، حين حاول لاعب الوحدة جادسون دا سيلفا إبعاد كرة ركنية، لتصطدم بجسده وتتحول إلى داخل الشباك في الدقيقة 51.

وأضاف أيلتون بوا مورتي الهدف الثاني لخورفكان بطريقة فنية مميزة بالكعب، مستفيداً من ارتباك دفاعي واضح في صفوف الوحدة «80».

لكن «أصحاب السعادة» رفضوا الاستسلام، فقلّص عمر خربين الفارق بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 89، قبل أن يخطف رضا جاندبيور هدف التعادل القاتل برأسية في الدقيقة 90+8، ليبقي آمال فريقه قائمة قبل مواجهة الإياب والمقرر لها 30 من الشهر الجاري.