اكتمال مقاعد الطائرات الخمس المخصصة لنقل جماهير «الأبيض» إلى البصرة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اكتمال مقاعد الطائرات الخمس التي وفرها اتحاد الكرة لنقل جماهير «الأبيض» إلى البصرة لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراة أمام العراق المقررة يوم الثلاثاء المقبل في استاد البصرة الدولي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن صباح اليوم السبت توفير 5 طائرات خاصة لجمهور «الأبيض» لمؤازرة المنتخب الوطني الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة في إياب ملحق مونديال 2026.

ودعا الاتحاد الجمهور الراغب بالسفر إلى البصرة بالتسجيل عبر المنصات الرسمية والتي ستستقبل الطلبات اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء السبت، على ان يتم إغلاق باب التسجيل مع اكتمال العدد المطلوب.

وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد محمد بن زايد يوم الخميس الماضي بالتعادل 1-1.