تعليق نتيجة مباراة الظفرة والوصل في دوري السلة

علمت «الإمارات اليوم»، عن توجه اتحاد كرة السلة لتعليق نتيجة مباراة الظفرة وضيفه الوصل التي جرت أمس، لحساب الجولة الختامية من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام، بعد توقفها قبل ثلاث دقائق و11 ثانية، والنتيجة تشير إلى تقدم الظفرة بنتيجة (69-55).

وقال مصدر لـ «الإمارات اليوم» رفض الكشف عن اسمه، إن: «الطاقم التحكيمي، ومراقب المباراة، رفعا تقريرهما إلى اللجنة الفنية بالاتحاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك على أثر رفض مدرب الظفرة السوري علي الشطي، إكمال المباراة رغم تقدمه بالنتيجة».

وأشار المصدر، إلى أن الطاقم التحكيمي اعطى خطأ فنياً لمدرب الظفرة لاعتراضه على القرارات التحكيمية، قبل ان يقوم المدرب بسحب فريقه من أرضية الملعب، ومع العودة لاستكمال المباراة، تم إعطاء المدرب خطأ فني ثاني، استوجب وفق القوانين طرده من الملعب، ليعمد مجدداً لسحب فريقه، ما اضطر الطاقم التحكيمي المكون من حمزة عباس، وعمر الأسمر، وخفر الدين معطي، ومراقب المباراة محمود رشاد، لإغلاق (السكور) وتعليق النتيجة قبل صافرة النهائية بثلاث دقائق و11 ثانية، ورفع تقرير إلى اللجنة الفنية.